A Bergamo un convegno su IA e robotica al servizio del cuore





BERGAMO (ITALPRESS) – Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e della robotica per la cura del cuore. Questo il tema al centro del convegno internazionale “New Technologies and AI in Hybrid Cardiac Ablation” organizzato da Humanitas Gavazzeni, Università degli studi di Bergamo e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Cardiochirurghi, elettrofisiologi, cardiologi interventisti, anestesisti, bioingegneri e infermieri si sono confrontati, nell’Aula Magna dell’ateneo di Bergamo, sul trattamento ibrido delle fibrillazioni atriali e ventricolari, che in Italia affliggono oltre 1 milione di persone.

f28/mgg/gtr