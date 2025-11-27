IN EVIDENZA

5G, Michelini “Affiancare Comuni in percorso installazione infrastrutture”

Nov 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Le infrastrutture di connettività sono molto importanti, i Comuni hanno spesso difficoltà e io in passato ho beneficiato di confronti costruttivi con Inwit. Anche perché capita che un operatore si accordi direttamente col privato, ma è possibile individuare aree idonee alla copertura dove non si generino malumori della cittadinanza. Le amministrazioni necessitano di supporto relativo al percorso di installazione delle infrastrutture”. Lo ha detto Letizia Michelini, Presidente della II commissione Infrastrutture Tecnologiche della Regione Umbria, intervenendo a Futura, un talk in onda su Urania Tv.
