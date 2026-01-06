IN EVIDENZA

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Gen 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il ricordo di Piersanti Mattarella è indelebile, lascia ancora dei punti oscuri ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi accerterà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai ma al di là dell’efferato omicidio, la presenza oggi di tutte le istituzioni confermano come impegno nei confronti della criminalità mafiosa non possa che essere un imperativo categorico di tutte le forze politiche di tutte le istituzioni. Palermo in passato ha dato prova di una grande reazione: ricordo l’epoca dei lenzuoli bianchi, vissi quella realtà in maniera molto profonda perché mi resi conto che stava avvenendo qualcosa di profondo”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della commemorazione dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980.

