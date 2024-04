Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 5 aprile – soleggiato sulle Alpi con locale transito di velature, più coperto in pianura per via di nubi basse. Dal pomeriggio tendenza a maggiori schiarite, precipitazioni assenti. Zero termico in forte rialzo sino a 3.800/3.900m. Venti moderati in montagna, da ovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino, deboli o localmente moderati sulle pianure orientali, specie tra astigiano e alessandrino. Temperature: in aumento le minime, tra 9°/11º, in calo le massime, tra 18°/20º.

Sabato 6 aprile – soleggiato in montagna con locali velature, più grigio in pianura per nubi basse o foschie nella prima parte della giornata, poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento, sino a 4.000/4.200m. Venti deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e da sud sull’Appennino, deboli o moderati sulle pianure orientali in serata, deboli o assenti altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento, tra 9°/11º le minime e 23°/24º le massime.

Domenica 7 aprile – cielo sereno, locale transito di velature alte. Precipitazioni assenti, zero termico in lieve calo. Venti deboli o localmente moderati sud occidentali in montagna, calmi o deboli altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento, tra 9°/12º le minime e 21°/23º le massime.

Prossima settimana – inizierà con tempo variabile, temperature sopra le medie del periodo. Col passare dei giorni sarà da valutare un possibile peggioramento ad opera di correnti umide atlantiche, tuttavia serviranno conferme. Calo termico al seguito.

Manuel Atzori