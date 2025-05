Roma, Castel Sant’Angelo: 1,3 mln ad ANAS per riqualificare il fossato

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati completati da ANAS i lavori di riqualificazione del Fossato di Castel Sant’Angelo, a Roma: l’intervento, del valore di 1,3 milioni, ha restituito alla collettività un’area di circa 4.000 metri quadrati completamente rinnovata, con un focus sul recupero del verde del parco e sulla riqualificazione delle superfici pedonali.

I lavori – svolti da Anas in qualità di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri – hanno permesso di rimodellare il paesaggio attraverso l’ampliamento delle scarpate con nuove aree verdi, integrando le infrastrutture esistenti. Sono stati creati nuovi spazi pedonali, estendendo le aree per i pedoni adiacenti al fossato e alla rampa del sottopasso e offrendo un nuovo affaccio panoramico sul lato ovest di Castel Sant’Angelo.

