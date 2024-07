Le caratteristiche opere dell’architetto milanese, chiamato all’inizio del XX secolo da Teresio Borsalino, ora appartenenti all’Ospedale di Alessandria, sono state al centro della lezione del Master internazionale Architectural and Urban Contemporary Heritage – ARURCOHE, Erasmus Mundus Joint Master.

Il corso

Vede la collaborazione tra la Scuola di Architettura dell’Università dei Paesi Baschi (Spagna), il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Torino e la Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università della Tecnologia di Kaunas (Lituania), e ha tra gli obiettivi la salvaguardia, la conservazione e il ri-uso del patrimonio urbano e costruito del XX secolo in Europa.

I giovani laureati

Provenienti da diversi Paesi, hanno potuto osservare e analizzare lo stile razionalista gardelliano della chiesa di Ignazio Gardella, sita nel parco dell’Ospedale Riabilitativo Borsalino, e il Poliambulatorio Gardella, ex Dispensario antitubercolare, di via don Gasparolo.

Grazie alla guida dei docenti Paolo Mellano e Annalisa Dameri del Politecnico di Torino, si sono potuti anche approfondire alcuni aspetti fondanti del master ARURCOHE, come le azioni che le città e gli ambienti urbani in Europa dovrebbero attuare per preservare la loro tipologia e identità e cercare di mantenere la loro natura specifica rispetto ad altri luoghi nel mondo.