Quattordio: sabato e domenica arriva Chris Ellis (DAZE) per “Quattordio Urban Art”

Sabato 25 e domenica 26 maggio il pioniere del movimento del Graffiti Writing americano, Chris Ellis detto ‘DAZE’, realizzerà a Quatordio un murale che celebra i 40 anni della mostra “Arte di Frontiera. New York Graffiti”.

Nel fine settimana DAZE sarà impegnato a realizzare un’imponente opera di Arte Urbana nel piccolo centro dell’alessandrino, grazie alla consolidata collaborazione tra Comune di Quattordio e la galleria milanese Stradedarts che, negli ultimi 7 anni, si sono fatti portatori e promotori di un vero e proprio lavoro di recupero della memoria artistica locale attraverso la realizzazione di 30 murales sparsi nel borgo e di un museo urbano permanente.

La 31^ opera, quella di DAZE, si inserisce in questo percorso, celebrando i 40 anni della mostra “Arte di Frontiera. New York Graffiti” e quello che, contestualmente, accadde nel piccolo centro dell’alessandrino 4 lustri fa.

La storia

Correva l’anno 1984, infatti, quando la mostra “Arte di Frontiera. New York Graffiti”, curata da Francesca Alinovi, portava per la prima volta in Italia i nomi e le opere di artisti del calibro di Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Kenny Scharf, protagonisti della Old School of New York e diventati poi nel tempo vere icone dell’arte contemporanea. E mentre la mostra si spostava tra Bologna, Roma e Milano, quattro degli artisti esposti (Delta 2, Ero, Phase 2 e Rammellzee) furono invitati dalla IVI Spa – Industrie Vernici Italiane (acquisita e divenuta nel 1986 PPG), quale sponsor dell’evento, in visita allo stabilimento di Quattordio.

L’evento

Nacque nel 2017. QUA, ovvero Quattordio Urban Art, è una grande jam (improvvisazione), curata da Stradedarts e giunta nel 2023 alla sua terza edizione, che ogni 2 anni chiama a raccolta a Quattordio i più affermati artisti della scena dell’Urban Art nazionale, grazie al supporto del Comune e delle tante realtà locali impegnate nella valorizzazione del territorio.

Nei giorni in cui l’artista sarà all’opera, Quattordio si animerà di iniziative ed eventi paralleli: non solo il “A tutta salute Prevention Day 2024” il 25 e 26 maggio, ma anche l’apertura speciale con accesso libero del QUA MUSEUM (orari 10-13 e 14-19) e, domenica 26 maggio, l’Urban Art Tour gratuito tenuto proprio da Stradedarts.