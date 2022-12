‘FestivaLieve’, la festa della conoscenza tra Alessandria e Bosco Marengo

La “Festa della conoscenza” – FestivaLieve avrà luogo nelle città di Alessandria e Bosco Marengo nelle giornate del 10 e 11 dicembre 2022 .

LE DATE

La sessione di apertura di “Festa della conoscenza” – FestivaLieve avrà luogo sabato 10 dicembre alle ore 10.30 in sala Giunta del Comune di Alessandria, alla presenza dei rappresentanti istituzionali cittadini e regionali, per proseguire, nel pomeriggio del 10 e domenica 11 dicembre, presso il Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo.

IL PROGETTO

ideato, proposto e organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, è stato realizzato da Città di Alessandria e Comune di Bosco Marengo, con il supporto della Regione Piemonte.

La scelta del 10 dicembre è motivata in quanto in quel giorno si celebra la Giornata internazionale dei diritti umani, che coincide con il l’anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, proclamata solennemente a Parigi il 10 dicembre 1948. L’iniziativa avrà inoltre il supporto della Pro Loco di Bosco Marengo, che si adopererà per organizzare un intrattenimento eno-gastronomico basato su prodotti tipici locali.

L’EVENTO

Palcoscenico d’eccezione sarà il Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, una delle massime espressioni architettoniche nella storia religiosa e dell’arte del ‘500, luogo simbolo e straordinario patrimonio storico artistico del territorio alessandrino.

La Festa della Conoscenza affronta, per la prima volta ad Alessandria, tematiche di ampio respiro internazionale, quali il diritto alla conoscenza ed alla trasformazione delle informazioni in sapere condiviso, il rapporto fra conoscenza, democrazia, giustizia e diritti umani, elementi fondanti per il consolidamento di una politica di pace. Fra le varie personalità è previsto anche un saluto in collegamento video di Thinlay Chukki, rappresentante del Dalai Lama presso l’UE.