I festeggiamenti verzuolesi di mezza estate avranno come location privilegiata il parco della Villa di Verzuolo, nel borgo antico.

Venerdì 2 agosto con il Casper Party per i ragazzi, organizzato in collaborazione con il Deni Pub di Piasco.

Sabato 3 agosto è in programma la Notte Bianca del Borgo Antico. In centro aperitivo musicale ‘Magister Jam’ a cura del bar Quattro Gatti, in collaborazione con la pizzeria Happy Days. Si consiglia di prenotare fino al giorno prima.

Dalle 19, al Castello si apre la prima edizione del mercatino hobbistico artigianale.

Accompagnano il tutto le favole del Castello per i bambini e il trenino, che accompagnerà i visitatori da piazza Buttini al Castello. Intanto la Corte del Marchesato di Saluzzo, rigorosamente in maschera, farà capolino nel ‘feudo’ verzuolese, raccontandone aneddoti e curiosità. Dalle 20 apericena e prelibatezze nella tensostruttura della Pro loco. Dalle 22 Oronero Live con i maggiori successi di Vasco Rossi e Luciano Ligabue.

Menu apericena a 12 euro, bambini a 7 euro. Servizio navetta per tutta la serata da piazza Willy Burgo (dove si consiglia di lasciare l’auto) a piazza Buttini. Info e prenotazioni: 351-4204004.

Le iniziative gastronomiche e musicali continuano nella settimana che precede Ferragosto con il seguente programma :

Giovedì 8 agosto, dalle 19,45 Apericena della Villa. A seguire Cinecamper, proiezione film “Manodopera”. Ingresso libero.

Venerdì 9, dalle 19,45 Pizza Party e spettacolo “Luci Alla Ribalta”, tributo a Lucio Battisti Dalla. Ingresso evento 5 euro.

Sabato 10, apericena e show disco “The rhythm of the night”, le hit delle estati 80/90/2000 con Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi (Movin’ On).

Domenica 11 al mattino visite guidate al Castello su prenotazione e al pomeriggio all’Antica Parrocchiale (a cura di Acv). Dalle 12 pranzo. La sera Pizza Party. Lo spettacolo musicale è a cura di una super ospite: Federica Cocco con la sua orchestra. Ingresso evento: 9 euro.

Martedì 13 apericena e soirée di liscio con Maurizio e la Band. Ingresso libero.

Dall’11 al 15 agosto è previsto anche menù bimbi. Tutti pasti contemplano menù alternativi, anche senza glutine e per vegani e vegetariani (da comunicare alla prenotazione).

Il 24 agosto è in calendario, una serata di gusto e musica a cura della caffetteria Quattro Gatti (menù: affettati, porchetta con patatine e dolce) con il concerto di Ivan Wild Boy, dedicato ai grandi successi internazionali degli Anni 50 e 60, nei pressi del dehors del bar. Prenotazioni per visite al Castello e serate: 351-4204004.