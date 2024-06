Quattro italiani su dieci non hanno il diploma

I 30-34enni italiani in possesso di un titolo di studio post-diploma , secondo Eurostat, sono appena il 27% , molto sotto la media UE (42%). Nella fascia di età tra i 25 e i 64 anni , 4 italiani su 10 non posseggono neanche un diploma.

Se poi si estende l’analisi a tutta la popolazione adulta, risulta che solo il 14% degli italiani sono laureati e, sopra i 9 anni di età, il 4,6% della popolazione è analfabeta.

Il rimedio

“Alla fine più di 2 ragazzi italiani su 3 sono tagliati fuori dal sistema di istruzione” è l’amara sintesi di Luigi Saldì, fondatore della Lu.Sa. Form (www.lusaform.com), ente di formazione che offre servizi di orientamento professionale attraverso l’erogazione di percorsi formativi che accompagnano le persone nel mondo del lavoro, favorendone l’ingresso per i giovani e per gli adulti e qualificando ed aggiornando chi già lavora.

La società è polo di studio universitario riconosciuto eCampus, uno dei principali atenei online d’Italia con sedi sparse in tutto il territorio nazionale e sede centrale a Novedrate (Como), dove sono dislocate le infrastrutture tecnologiche d’avanguardia. Con oltre 70.000 iscritti ed un numero di corsi in costante crescita, l’università rilascia titoli con valore legale in Italia ed offre 65 percorsi di studio tradizionali, suddivisi in 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia.