MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il dialogo tra Milano e Palermo per cogliere le opportunità economiche e culturali dell’attuale fase geopolitica. È l’obiettivo del Forum “Genio mediterraneo” che si terrà a novembre nel capoluogo siciliano. Ne ha parlato in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy il presidente della Fondazione Assolombarda, Antonio Calabrò.

sat/gtr