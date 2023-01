Sono 25 le stazioni di servizio aperte in tutto il Piemonte per garantire l’erogazione di carburanti durante lo sciopero dei benzinai dal 24 al 26 gennaio lungo le autostrade A4-A5-A6-A7-A21-A26-A32-A55, almeno una ogni 100 km come prescrive la legge.

Sulla tangenziale A55 di Torino sarà garantito il servizio presso le stazioni di Piscina sud; Bauducchi sud (Moncalieri); Stura nord; Rivoli nord.

da Bardonecchia a Torino saranno aperte le stazioni di e , mentre da Bardonecchia a Torino sarà aperta la stazione . Sulla A26 da Gravellona Toce a Genova Voltri saranno aperte le stazioni Bormida ovest (Castellazzo Bormida), Agogna ovest (Cressa) e Marengo nord (Novi Ligure) mentre da Genova Voltri a Gravellona Toce sarà aperta l’area Marengo sud di Novi Ligure e Monferrato est a Occimiano.

Le aree di sosta sono state individuate dalla Regione Marche, capofila competente in materia in sede di Conferenza delle Regioni: è stato scelto il ‘Turno A’ per garantire il servizio autostradale in occasione dello sciopero.