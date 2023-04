Il 112, numero unico di emergenza europeo, deve diventare un “numero di famiglia” a cui rivolgersi immediatamente al minimo sospetto di raggiro.

L’appello

È stato chiaro il Capitano dei Carabinieri di Tortona, Domenico Lavigna, di fronte agli imprenditori agricoli che hanno affollato la sala Multimediale della sede provinciale di Coldiretti Alessandria. L’incontro è stata l’occasione per presentare il vademecum di buone prassi realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con Coldiretti.

Nella specifico l’ufficiale dell’Arma ha spiegato: “Si tratta di malviventi senza scrupoli che ricorrono ad espedienti e raggiri di ogni tipo, per procurarsi ingiusti profitti a danno di ignare. Si fingono appartenenti alle Forze dell’Ordine, medici, avvocati, assicuratori o altro, chiedono telefonicamente denaro per i familiari, a loro dire in difficoltà, oppure simulano il pericolo di imminenti fughe di gas o, ancora, la consegna di finti pacchi postali commissionati da congiunti per farsi consegnare somme ingenti”.

I furti

Denaro e monili, gasolio, macchine agricole e prodotti in campo sono le tipologie di furto ricorrenti in agricoltura. Ancora il capitano Lavigna: “Per contrastarli serve un cambio di mentalità e di approccio al fenomeno; la segnalazione immediata. Ci tengo a sottolineare che collegare il proprio sistema di allarme al numero di emergenza 112 è assolutamente gratuito e permette alle Forze dell’Ordine di agire in tempi più rapidi e efficaci”.

Le conclusioni

“Come Comando dei Carabinieri abbiamo voluto intitolare questi incontri ‘Campagna Sicura’ per sottolineare l’impegno dell’Arma a salvaguardia della sicurezza di un territorio molto bello che, però, può essere vittima di episodi di furti, truffe e raggiri – ha concluso il capitano – i malviventi, sempre più furbi, inventano di continuo nuovi trucchi per raggirare le persone, specie gli anziani. Per questo motivo siamo impegnati nell’informare la cittadinanza, attuando anche attività di prevenzione nelle scuole. Molte volte la truffa, oltre al danno, porta una caduta psicologica, con il reale pericolo che le vittime possano chiudersi in sé stesse”.

Info

Il vademecum è disponibile in carta negli Uffici Coldiretti e può essere scaricato dal sito: www.alessandria.coldiretti.it

pagina: https://piemonte.coldiretti.it/wp-content/uploads/2023/04/CD-ALESSANDRIA_Brochure-Carabinieri.pdf