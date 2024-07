Due nuovi asili-nido ad Alessandria

Alessandria all’8° posto in Italia per l’utilizzo di nuovi fondi PNRR relativo alla realizzazione di nuovi asili nido (108 posti totali).

Sono arrivati 2.592.000 euro di finanziamenti a fondo perduto PNRR per realizzare 2 nuove strutture su terreni comunali, a Spinetta Marengo (via Gambalera, 68 posti) e al Cristo (via Paolo Sacco, 40 posti), da terminare entro metà 2026. Quindi fra meno di 2 anni.

A questi fondi vanno aggiunti altri 684.000 dal GSE, per costruire edifici NZEB (elevatissima efficienza energetica), in legno lamellare auto-sostenibili. Si attende il via libera dal Ministero sulla definizione delle nuove aree proposte.

Le parole

Così l’assessora a pubblica istruzione ed edilizia scolastica Irene Molina: “Sono molto contenta per questa notizia perché so che ad Alessandria, come in molte altre città, la domanda di asili nido pubblici è molto elevata e questa azione è una buona risposta che va incontro alle esigenze delle famiglie”.

Così l’assessore ai lavori pubblici Michelangelo Serra: “L’ottimo lavoro degli uffici Lavori Pubblici viene premiato dal Ministero con nuovi fondi. Spinetta Marengo ed il Cristo avranno nuove strutture, di elevato livello qualitativo dal punto di vista energetico, per i nostri figli”.