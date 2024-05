Protezione civile e ‘social’: scuole premiate da Provincia di Alessandria e Fondazione CRAL

Così il presidente della Provincia Enrico Bussalino: “Apprezzo tantissimo l’impegno di questi ragazzi che realizzato questi video utilizzando una varietà di strumenti. Per noi deve essere un’opportunità per migliorare la comunicazione con loro, trovando il linguaggio migliore, in un momento in cui c’è necessità di dialogare coi giovani coinvolgendoli nelle attività”.

Complimenti agli studenti dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Il futuro del nostro pianeta è nelle mani delle nuove generazioni. Gli alunni che hanno partecipato hanno dimostrato grande sensibilità sui temi ambientali. Come Fondazione siamo impegnati a sostenere la Protezione Civile e riteniamo fondamentale l’educazione ambientale fin dai primi anni di scuola. Ci auguriamo che sia il primo passo verso una salda coscienza civica tra i giovani”.