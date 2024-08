Nissan, una vernice per ridurre le temperature degli abitacoli

ROMA (ITALPRESS) – Nissan sta sperimentando un’innovativa vernice per auto che aiuta ad abbassare la temperatura dell’abitacolo in estate, riducendo il consumo di energia utilizzata per l’impianto di climatizzazione. Sviluppata in collaborazione con Radi-Cool, azienda specializzata in prodotti per il raffreddamento radiante, la vernice contiene metamateriali compositi sintetici con proprietà che non si trovano normalmente in natura. Il progetto fa parte della ricerca di Nissan per migliorare il confort di guidatore e passeggeri e per una società più sostenibile. Nel novembre 2023, Nissan ha avviato una fase di test della durata di 12 mesi presso il Tokyo International Air Terminal di Haneda. La vernice refrigerante è stata applicata a un veicolo Nissan NV100 gestito dal servizio aeroportuale. Con le sue ampie piste, l’aeroporto di Haneda ha fornito l’ambiente perfetto per condurre una valutazione reale ad alte temperature. Parcheggiato sotto il sole, accanto a un veicolo tradizionale, quello trattato con vernice refrigerante ha fatto registrare temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi e temperature interne inferiori di 5 gradi. Le prestazioni migliorano ulteriormente proprio quando il mezzo è parcheggiato al sole per molto tempo. In estate, un abitacolo più fresco non solo è più confortevole, ma richiede anche un utilizzo minore dell’aria condizionata. Ciò contribuisce a ridurre i consumi di combustibile per vetture equipaggiate con motore termico e a preservare la carica della batteria, e quindi l’autonomia di percorrenza, in caso di veicoli elettrici.

tvi/gtr

Navigazione articoli