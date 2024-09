ROMA (ITALPRESS) – Suzuki ha presentato la nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip. Si tratta dell’unica vettura a due volumi del segmento B ad avere la trazione integrale. L” aspetto è uguale a quello della versione a due ruote motrici, ma si differenzia da questa per una maggiore altezza da terra e per la presenza del differenziale posteriore e di un vero albero di trasmissione meccanico. Resta inalterata però l’abitabilità.

Punto di forza di questa versione è il sistema di trazione integrale AllGrip Auto, che gestisce in maniera automatica la motricità senza richiedere alcun intervento da parte del conducente. Grazie al suo peso contenuto, la nuova Swift sfrutta al meglio la nuova motorizzazione con sistema ibrido da 12 volt, che abbina un tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico. Sempre equipaggiata con un cambio manuale a cinque marce, i clienti potranno scegliere la colorazione preferita tra nove livree monocolore e quattro bicolore.

Due tinte sono state introdotte in catalogo di recente con la nuova generazione: si tratta del Verde Hawaii e del Blu Oceania con i rispettivi Bicolor con tetto Silver e Nero. Come tutta la gamma Swift, anche la nuova versione si pone all’avanguardia dal punto di vista dei sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida a partire da quello frenante. Grazie a un radar a onde millimetriche e a una telecamera monoculare l’auto è in grado di rilevare la presenza di veicoli, biciclette e pedoni frontalmente, lateralmente e diagonalmente, e provvede a rallentare la vettura per ridurre il rischio di collisioni o limitarne le conseguenze.

mrv