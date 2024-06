I volontari del Comune nelle scuole medie col progetto “Facciamo Pace” contro il bullismo

I volontari del progetto “Facciamo Pace”, del Servizio Civile Regionale 23-24 hanno condotto interventi di sensibilizzazione sul tema del bullismo nelle Scuole Medie di Alessandria. I volontari Giulia Colaianni, Giulia Foglino, Andrea Emanuelli e Firas Tabai (foto in basso), attivi presso la “Vittorio Alfieri” di Spinetta Marengo e la “Bovio-Cavour” di Alessandria, hanno coinvolto gli studenti con domande sul significato della parola “bullismo”, sulle loro esperienze personali e sui luoghi percepiti come potenzialmente pericolosi.

Prendendo spunto da un modulo del loro percorso formativo, hanno proposto due racconti di storie vere di vittime di bullismo: la prima recitata dai volontari e la seconda dagli studenti stessi. Testi selezionati per riflettere sulle diverse forme di bullismo e le sue conseguenze emotive e sociali. In seguito, è stato proiettato un cortometraggio ideato e interpretato dai volontari per offrire consigli pratici e contatti utili al fine di affrontare situazioni di bullismo fisico e verbale; il video è arricchito da dati statistici e colonna sonora adeguata.

Infine, i volontari del Servizio Civile Regionale hanno consegnato uno strumento utile, un regalo da loro ideato e costruito per aiutare i giovanissimi: a ciascuna classe è stato consegnato un elenco di numeri utili, menzionati nel video, e alcune “scatole dei pensieri segreti”; un modo per aiutare gli studenti più riservati a segnalare, anche in anonimo, eventuali casi di disagio, inserendo bigliettini all’interno delle scatole.

L’iniziativa ha riscosso attenzione, anzi un vivo interesse partecipato tra gli studenti ed ha senza dubbio rafforzato il senso di comunità scolastica, in questo caso unita contro il bullismo.