Corona salata fave, piselli e pancetta

Un antipasto pasquale e ideale per il pic-nic nel giardino di casa del Lunedì dell’Angelo

INGREDIENTI: PER LA PASTA: 200 g di farina 00, 100 g di farina manitoba, 1 cucchiaio di zucchero semolato, 7 g di lievito di birra disidratato, 1 uovo, 150 ml di latte intero, 2 cucchiaini di sale fino. PER IL RIPIENO: 200 g di piselli, 200 g di fave, 200 g di pancetta affumicata, 1 cipolla bianca, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, maggiorana, olio extravergine di oliva, sale, pepe. PER SPENNELLARE: 1 uovo, 2 cucchiai di latte. PREPARAZIONE: iniziate preparando l’impasto. Raccogliete nella ciotola della planetaria tutti gli ingredienti per la pasta, impastate e lasciate lievitare per due ore. In una padella fate appassire nell’olio la cipolla tagliata, unite i piselli, le fave e la pancetta. Fate cuocere, aggiungendo eventualmente poca acqua calda, aggiustate di sale, pepe e aggiungete la maggiorana. Trasferite in una ciotola, lasciate raffreddare e unite il parmigiano reggiano. Stendete con il mattarello l’impasto e fate un rettangolo, tagliatelo a spicchi, creando dei triangoli, uniteli a raggiera per la base e riempite il centro dei triangoli con il ripieno. Riportate i vertici dei triangoli verso il centro in modo da formare una corona. Trasferitela su una teglia con la sua carta forno, copritela con un canovaccio e fatela lievitare per altri 30 minuti. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto insieme al latte e cuocetela nel forno già caldo a 180° per circa 30-40 minuti.