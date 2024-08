Violento temporale e grandinata a Torino, le immagini

TORINO (ITALPRESS) – Un violento temporale si è abbattuto attorno dalle 18 su Torino, con grandinate e vento forte. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Torricelli dove due persone sono rimaste bloccate in auto per la caduta di un albero. Nella zona del ponte Balbis sul Po è stato salvato un canoista finito in acqua mentre si allenava con altri tre compagni. Il vento forte e la grandine hanno chiaramente creato altri disagi e danni che sono in fase di valutazione.

xb2/xb4/tvi/mrv