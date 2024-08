Vino, Tersi “Espressione dei nostri territori, oggi vale 14 miliardi”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Nasce tutto da un’idea del presidente Malagò: dare valore all’espressione dei territori del Paese, dell’Italia e del vino. Abbiamo lavorato per costruire, tra le grandi eccellenze del Paese, con le piccole esperienze, una carta tutta italiana, dall’Etna fino alla Valle d’Aosta, tenendo presente il concetto di piccole e grandi aziende, la biodiversità e il mondo cooperativo”. Lo ha detto all’Italpress Lorenzo Tersi, Founder e CEO LT Wine&Food Advisory, in occasione dell’evento “I

vini italiani fanno squadra a Parigi” che si è svolto a Casa Italia, nella capitale francese.

“È un’Italia – ha continuato Tersi – che ha una bandiera molto importante dal punto di vista della produzione perchè oggi il mondo del vino non solo vale oltre 14 miliardi ma raggruppa nche

35 mila cantine straordinarie del nostro paese”.

Vino e sport si coniugano bene? “Vino ed eventi sportivi, quello che è anche l’ingrediente legato allo sport, sempre con un uso moderato, assieme al food. Oggi si parla di food pairing e wine pairing, l’abbinamento cibo-vino. Anche questo fa parte della cultura della dieta mediterranea. È un valore di socialità e di esperienza anche in questo caso”, ha concluso Tersi.

(ITALPRESS).

gb/abr/red