Verona: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri, 13 feriti. Fermati 3 fratelli

CASTEL D’AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri sono deceduti dopo il crollo di un casolare. Soccorsi 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna rimasta ferita. E’ il bilancio dei Vigili del Fuoco intervenuti a Castel d’Azzano (Verona) durante un’operazione di sgombero. La squadra di 7 vigili del fuoco sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono impegnate 25 unità tra squadre ordinarie, unità cinofile e nuclei USAR (Urban Search and Rescue) per la messa in sicurezza dell’area. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà.

Fermati fratello e sorella 60enni, che abitavano nel casolare. Il terzo fratello, allontanatosi dopo l’esplosione, è stato fermato in mattinata. Si tratta di una famiglia di agricoltori che è stata coinvolta in alcuni fatti delittuosi di ordine economico e ha dovuto subire il recupero di credito sulla casa. Sembra che avessero delle bombole e che abbiano fatto saturare il sottotetto per farlo esplodere. Non volevano abbandonare la casa. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordine giudiziario.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).