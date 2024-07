Urso “Crisi moda temporanea, pacchetto misure in prossima manovra”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Quella della moda è una crisi temporanea, di mercato, perché parliamo di una filiera che rappresenta il secondo settore produttivo del nostro Paese”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a Napoli con i giornalisti a margine della presentazione della Casa del Made in Italy. “L’Italia – aggiunge il ministro – rappresenta in Europa la metà della filiera produttiva della moda. Quindi è un settore molto importante e significativo, abbiamo convocato un tavolo per i primi di agosto per fornire alcune risposte in merito ad alcune richieste fatte per dare un sostegno temporaneo e significativo dello Stato. Mi auguro – conclude Urso – che con il ministro Giorgetti che incontrerò nei prossimi giorni sia definito un pacchetto nella prossima manovra di bilancio”.

