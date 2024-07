Unesco, Sangiuliano “Su Via Appia successo nasce da un lavoro corale”

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo tutta la mia soddisfazione e il mio orgoglio per ilgrande risultato ottenuto. La ‘Via Appia. Regina Viarum’ da oggi è patrimonio mondiale dell’umanità. Si è trattato di un lavoro corale che ha coinvolto istituzioni e cittadini. Per noi è un punto di partenza e non di arrivo”. Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito all’inserimento della “Via Appia. Regina Viarum” nella Lista del Patrimonio Mondiale. Si tratta del 60esimo sito italiano riconosciuto dall’UNESCO.

sat (fonte video: Ministero della Cultura)