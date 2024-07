BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare in modo che l’Unione Europea venga sempre più percepita come vicina ai cittadini. Per questo serve un progetto che abbia una visione a tutela delle fasce più deboli”. Lo dice l’eurodeputata del M5S Valentina Palmisano, in merito alla legislatura che sta iniziando.

