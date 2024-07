Ue, Fontana “Con Verdi in maggioranza scelte ideologiche e dannose”

MILANO (ITALPRESS) – “Non è tanto Von der Leyen in quanto persona, ma capire chi la sostiene. È chiaro che avendo nella maggioranza i Verdi rischiamo di avere nelle future scelte dell’Europa quella stessa ideologia che è stata utilizzata fino ad oggi e che ha creato soltanto danni per l’Europa intera e per il nostro paese nello specifico”. Così il presidente di Regione Lombardia AttilioFontana a margine della firma di un protocollo d’intesa con Eni. (ITALPRESS)

