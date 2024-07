Ucraina, Annunziata “Fine della guerra questione vitale per l’Ue”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La priorità dei prossimi cinque anni è agire per la fine della guerra in Ucraina e le guerre che ha provocato nella fascia mediorientale”.

Lo ha detto Lucia Annunziata, eurodeputata del Pd, parlando delle sue priorità per la prossima legislatura. “L’Unione Europea è nata con l’obiettivo di eliminare la guerra dall’Europa, questo era il grande sogno europeo”, ha aggiunto.

