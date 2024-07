Tajani “Sull’autonomia manteniamo gli impegni, ma vigileremo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’autonomia non è un dogma di fede, è una riforma voluta dalla sinistra nel 2001 e voluta fortemente anche dalla Regione Emilia Romagna. Ora vigiliamo affinché venga ben applicata, questo non vuol dire mettersi di traverso ma fare le cose per bene”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un convegno organizzato dal partito.“Noi abbiamo preso un impegno e lo manteniamo, però bisogna verificare l’applicazione dell’autonomia differenziata perché ogni riforma deve essere applicata bene nell’interesse generale dei cittadini”, ha spiegato Tajani.

