Sicilia, Marano “Impegno all’Ars per transizione ecologica e digitale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna abbracciare il cambiamento e sposiamo pienamente il tema della transizione ecologica e digitale. In questi anni abbiamo già fatto tanto rispetto al tema dell’innovazione con l’intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi, la tracciabilità agroalimentare e la blockchain. Ci impegniamo per portare con più forza questi temi all’interno del parlamento siciliano”. Lo ha detto all’Italpress Jose Marano, deputata siciliana M5S, presentando l’intergruppo ecodigital che nasce all’Ars.

