Sicilia, Giambona “Per la tutela dell’ambiente servono fatti concreti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Partito Democratico, anche all’interno dell’Assemblea regionale siciliana, è stato e continua ad essere sensibile rispetto ai temi della tutela ambientale, che non deve essere semplicemente discussa a parole ma declinata con fatti e attenzioni concrete. Abbiamo l’esigenza di fare un intergruppo e da parte del Pd c’è la massimadisponibilità a collaborare con gli altri colleghi per portare avanti iniziative per garantire le esigenze di tutela ambientale”. Lo ha detto all’Italpress Mario Giambona, vicecapogruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana, presentando l’intergruppo ecodigital che nasce all’Ars.

col4/mrv