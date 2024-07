Salvini “Gualtieri chiede fondi? Non moltiplico pani e pesci”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i sindaci chiedono più soldi, e cerchiamo di fare il possibile e io non moltiplico pani e pesci. Però stiamo investendo in opere pubbliche decine di miliardi di euro come in Italia non si vedeva dal dopoguerra. Quindi cercheremo di fare meglio per tutti. Però Roma ha le sue esigenze, come le hanno Napoli, Torino ha le sue esingenze, cercheremo di arrivare dappertutto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del sopralluogo ai cantieri giubilari di Piazza Pia a Roma rispondendo alla domanda del Campidoglio che chiede più risorse del Fondo Nazionale Trasporti.

