Rossi (Assistal) “Serve chiarezza norme su transizione energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo portando avanti un’interlocuzione con il ministero dell’Ambiente sul decreto che stabilisce l’obbligo di incremento di energia rinnovabile termica (Oiert). Ci interessa chiarire che chi si occupa del servizio energia non sempre è il possessore degli impianti: quindi è necessario mettere in chiaro, dal punto di vista della norma, su chi debba ricadere la responsabilità di sostenere i costi introdotti dalla normativa, e inoltre se tale responsabilità insiste sui contratti in corso o meno. Cambiare le regole in corsa senza far luce su questi aspetti può essere pericoloso per le aziende del settore e anche per le Stazioni Appaltanti, che rischiano di esporsi a lungaggini dovute alla necessità di adire ai tribunali competenti”. Lo ha detto Roberto Rossi, presidente di Assistal, intervenendo a The Watcher Talk, il format di The Watcher Post.

mgg/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)