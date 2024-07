Von der Leyen confermata presidente della Commissione europea

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Con 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astensioni e 7 schede nulle il Parlamento europeo ha riconfermato Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. La maggioranza richiesta era di 360 voti. I votanti sono stati 707. “Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”, scrive su X von der Leyen su X dopo la sua rielezione.

