Medio Oriente, Tajani “Pronti all’invio di militari per una stagione di pace”

ROMA (ITALPRESS/MNA) – Bisogna “arrivare a una tregua fra Israele e Hamas” e “dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli, due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Siamo pronti a inviare i nostri militari per favorire una stagione di transizione di pace” mentre, per quanto riguarda gli aiuti umanitari, “il primo cargo è arrivato qualche giorno fa in Giordania e da lì dovrebbe passare per entrare a Gaza e poi altri beni partiranno dal porto di Gioia Tauro per arrivare a Cipro e, attraverso il corridoio marittimo umanitario, arrivare a Gaza”, ha sottolineato. Tajani ha ringraziato “le organizzazioni italiane, in particolare quelle agricole, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che continua a inviare beni alimentari e sanitari alla popolazione civile palestinese”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).