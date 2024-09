Ue, il PD Zingaretti: “Il problema più grande di Fitto è il suo partito”

ROMA (ITALPRESS) -“Il problema più grande di Fitto è il suo partito, che porta avati idee anti europee”. Così il capodelegazione del Pd a Bruxelles Luca Zingaretti sulla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della nuova Commisione europea con delega alla Coesione e alla Riforme. Fitto “dovrà chiarire come intende attuare quegli indirizzi in chiave europeista per andare avanti e non indietro”ha aggiunto Zingaretti che ha sottolineato anche come questa sia “una commissione conservatrice” che “rispetta quello che sono i governi in Europa in questo momento”.(ITALPRESS).

