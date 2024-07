BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Spero che le visite di Orban in Russia e Cina siano finalizzate alla pace in Ucraina, senza però lasciare spazio a fughe in avanti: iniziative del genere non devono spettare a un singolo leader, ma all’Europa nel suo complesso”. Lo afferma l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà.

