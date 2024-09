GENOVA (ITALPRESS) – “La situazione è preoccupante, stiamo assistendo a un’escalation. L’Italia lavora per cercare di impedire il rischio di una guerra regionale. Domani sarò a Parigi per incontrare il segretario di Stato americano, i ministri degli Esteri britannico e francese, forse anche quello tedesco per fare il punto della situazione, vedere quali azioni intraprendere”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un appuntamento a Genova.

xa8/ads

Navigazione articoli