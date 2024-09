Tajani: “Alle Regionali in Liguria l’obiettivo di Forza Italia è il 13-14%”

GENOVA (ITALPRESS) – “I sondaggi oggi ci danno al 10% in crescita, mi auguro si possa arrivare al 13-14%”. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa a Genova col candidato alle regionali Marco Bucci. “La nostra lista sarà assolutamente competitiva, non facciamo liste per far eleggere i soliti noti. Nessuno deve sentirsi sicuro di essere eletto perché saranno tutti candidati in grado di competere e di essere eletti, questo significa che avremo più voti di quelli che si possa pensare”, ha aggiunto.

