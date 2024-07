MILANO (ITALPRESS) – “Buongiorno da Milano Linate, in partenza per Catania, dove inaugureremo due nuove fermate della metropolitana. Poi si torna a Roma per il Consiglio dei ministri, dove ci occuperemo anche di tariffe autostradali per evitare eccessivi aumenti dei pedaggi e garantire che ci siano i lavori di manutenzione”. Lo dice in un video su Facebook il vice premier Matteo Salvini. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma