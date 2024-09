Il presidente del Lazio Rocca: “Lavoreremo per maggiori risorse al trasporto pubblico locale”

ROMA (ITALPRESS) – “Lavoreremo per maggiori risorse sul trasporto pubblico locale. È essenziale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Alcune regioni non hanno compartecipazioni invece il Lazio ha una compartecipazione alla spesa del Fondo Nazionale del trasporto pubblico importante”, ha spiegato Rocca rispetto al costo del biglietto per il trasporto pubblico locale: “Sto lavorando, perché una volta che il governo stanzia le risorse, in conferenza delle Regioni avviene la proposta di riparto ed è lì la grande battaglia. Sono argomenti per cui l’anno scorso abbiamo alzato la voce poiché non era mai stato fatto. Nessuno vuole fare un passo indietro rispetto a come vengono distribuite le risorse. Sul fondo sanitario nazionale ci siamo riusciti e sono arrivati 60 milioni in più rispetto a quelli che all’inizio erano stati distribuiti. Fatemi essere fiducioso. Anche se il meccanismo è diverso per il TPL, però faremo questa battaglia”. xl5/vbo/gtr

