Piantedosi: “Boris Giuliano simbolo giustizia e legalità”

ROMA (ITALPRESS) – “La passione di Boris Giuliano per la giustizia e per la legalità in un periodo in cui la mafia esercitava un potere opprimente sulla nostra terra ha segnato una svolta fondamentale nella lotta contro il crimine organizzato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel suo intervento alla cerimonia di intitolazione del Centro Studi Internazionali della Scuola Superiore della Polizia alla memoria di Boris Giuliano e all’inaugurazione del seminario “Boris Giuliano LAB”.

