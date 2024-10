TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Siamo nel bel mezzo di una campagna contro l’asse del male iraniano. Vi chiedo due cose: obbedire rigorosamente alle direttive del comando del fronte interno, e stare insieme. Insieme resisteremo, combatteremo e vinceremo”.

Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un video messaggio sui social ai suoi concittadini, in merito all’offensiva in Libano.

sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Benjamin Netanyahu)