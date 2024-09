Medio Oriente, Tajani: “Continuare a tenere aperta la porta della diplomazia”

NEW YORK (STATI UNITI) – “Avremo due riunioni del G7, parleremo con i nostri alleati per capire quali iniziative si possano adottare per continuare a tenere aperta la porta della diplomazia. Bisogna arrivare al cessate il fuoco e impedire che peggiori la situazione in Libano”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, partecipando all’evento “Sport Made in Italy: strumento di crescita” che si è tenuto presso il Consolato Generale d’Italia a New York.

