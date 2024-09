Commissione Ue, Alessandra Moretti del PD: “L’Italia merita una delega di peso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È importante avere un portafoglio di peso, come merita il nostro Paese, in quanto grande fondatore dell’Ue”. Queste le parole di Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico in merito a una possibile nomina come commissario all’Economia di Raffaele Fitto. “Con Paolo Gentiloni abbiamo avuto un’Italia ben rappresentata per 5 anni; il nostro Paese deve essere di nuovo giustamente rappresentata con competenze importanti come la delega all’economia”, ha aggiunto l’europarlamentare.

