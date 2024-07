PALERMO (ITALPRESS) – “Su questo corridoio sono state studiate tre possibili soluzioni concettuali. Essenzialmente si differenziano l’una dall’altra da quanto tracciato è stato posto in galleria piuttosto che in superficie”. Lo ha detto il responsabile della struttura territoriale Anas in Sicilia Raffaele Celia, a margine del dibattito pubblico sulla Pedemontana di Palermo.

