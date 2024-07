PARIGI (ITALPRESS) – Ci sono i risultati e le medaglie, ma c’è anche tanto altro perché non c’è megafono più forte dell’Olimpiade. E allora guai a sfigurare, soprattutto sotto il profilo dei comportamenti. A Parigi nella sede dell’Unesco per la conferenza “Change the Game”, il ministro dello Sport Andrea Abodi traccia la via per gli azzurri in vista degli imminenti Giochi Olimpici.

gm/glb/gtr