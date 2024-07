Milano-Cortina, Sala “A Parigi per imparare, ma siamo messi bene”

PARIGI (ITALPRESS) – “Siamo qui anche per imparare per Milano-Cortina. Avendo già fatto l’Expo so che prima viene il tempo delle polemiche e poi sarà una grande festa”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi, parlando di Milano-Cortina. “Siamo messi bene, si arriverà all’ultimo momento, ma tutto è instradato. Mi aspetto uno spirito molto positivo da parte dei milanesi. Abbiamo dei piani di lavoro precisi e sono ottimista”.

gb/gm/gtr