Meloni “La Senna come il Tevere? Evitiamo le polemiche”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Senna come il Tevere? Ancora non l’ho guardata bene. Sicuramente i due fiumi si somigliano, penso che scegliere di fare la gara di triathlon nella Senna fosse una scelta suggestiva poi ho visto che ha creato molte polemiche. Non entro nella materia perché sono materie che riguardano più la scienza da un certo punto di vista, cerchiamo di evitare le polemiche”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Casa Italia a Parigi, rispondendo alla domanda sulle condizioni della Senna, teatro di alcune gare olimpiche.

