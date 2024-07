Malan “L’abuso d’ufficio finisce quasi sempre nel nulla”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’abuso d’ufficio nella stragrande maggioranza dei casi finisce nel nulla, ma nel frattempo migliaia di persone si ritrovano con la vita e la reputazione rovinate: è meglio che magistratura e Forze dell’Ordine si concentrino su forme più concrete di reati”. Così Lucio Malan, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia in Senato, a margine di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo per fare una sintesi sull’attività della commissione parlamentare Antimafia nella legislatura in corso. “Nessun comportamento scorretto resta scoperto dalla legge, ma è bene concentrarsi su quei reati che poi portano a dei risultati: se così non fosse si rischia di infangare degli innocenti e al contempo spingere migliaia di sindaci e funzionari pubblici a non firmare più”, continua Malan.

