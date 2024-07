La Russa “Destra in prima linea contro la mafia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Per noi è un tema abituale quello di affrontare la questione mafia e in particolare i temi irrisolti che stanno dietro le stragi di mafia e in particolare la morte di Borsellino e Falcone”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un videomessaggio a Catania alla terza edizione di “Parlate di mafia”, iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia.“Questo convegno ha contribuito in maniera importante a riaffermare quantomeno l’interesse che la destra ha nel tenere viva la memoria di questi due grandi giudici, di tenere viva la tensione ideale nei confronti della lotta alla mafia che dev’essere e rimanere una priorità. Credo che ci siate riuscitimolto bene, e che non sarà senza conseguenze l’impegno sempre in prima linea della destra contro la mafia”.

